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В Україну завезли перший автомобіль на водні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:45
Пропонуємо до обговорення:
На територію України вперше завезли і сертифікували водневий автомобіль. Це машина японської марки Toyota, повідомив в Facebook президент Українського водневого ради, голова громадської ради Держенергоефективності Олександр Репкін.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:45
И где этот автомобиль заправлять, если сети заправок нет? Поставить авто в гараже и хвастаться, что у меня есть водородный автомобиль?
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akudelya
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