Вартість природного газу на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ) перевищила 20 000 грн за 1000 куб. м (з ПДВ) на умовах передоплати.
Дивися повний текст Біржова ціна на газ в Україні злетіла, встановивши історичний рекорд.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:45
Біржова ціна на газ в Україні злетіла, встановивши...
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Дивися повний текст Біржова ціна на газ в Україні злетіла, встановивши історичний рекорд.
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