Краткое содержание

- Первое явное признание российским чиновником снижения объёмов производства.

- Украина активизировала атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

- Экспортная инфраструктура работает на полную мощность.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня (Reuters) - Добыча нефти в России снизилась с начала года, заявил в четверг вице-премьер Александр Новак, объяснив это незапланированным техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов.

Комментарии Новака знаменуют собой первый случай, когда российский чиновник признал снижение объемов производства в этом году.

.......Новак не назвал причину проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе, но в последние месяцы Украина активизировала атаки на российские НПЗ.

«Текущий объем производства действительно несколько ниже, чем был в начале года», — заявил Новак журналистам на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Это связано с тем, что в настоящее время на ряде наших нефтеперерабатывающих заводов проводятся внеплановые ремонтные работы».

«Естественно, мы используем нашу экспортную инфраструктуру на полную мощность. По мере того, как нефтеперерабатывающие заводы вернутся к работе в полном объеме, производство увеличится и вернется к прежнему уровню».

Согласно данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в России в апреле сократилась на 460 000 баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 8,8 млн баррелей в сутки.