В ході проведених заходів укладено трудові договори з 4026 працівниками.
Дивися повний текст На одного роботодавця припадає 5 незадекларованих працівників, — Мінекономіки.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:49
На одного роботодавця припадає 5 незадекларованих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На одного роботодавця припадає 5 незадекларованих працівників, — Мінекономіки.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:05
Исходя из названия статьи: это же сколько сколько фактически работоспособного населения в Украине если учесть, что больше 3000000 трудится за границей? Главное, что брякнули новость, а дальше что? После таких сенсаций вообще читать новости не хочется.
А реально выявлено 0,2 работника за каждую проверку, а если взять заработную плату проверяющих, то это просто пшик, стрельба из пушки по воробьям.
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:02
Re: На одного роботодавця припадає 5 незадекларованих...
вопрос стоит не в количестве неоформленных, а в доле "конвертов" у оформленных и количестве ФОП при большом ТОВ
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