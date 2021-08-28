|
|
Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 вер, 2021 08:57
Пропонуємо до обговорення:
За словами експерта, на ринку житла не очікується цієї осені значних змін.
Дивися повний текст Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95230
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 04 вер, 2021 08:57
експерт натякнув, що буде тікідорожчати? ))
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3198
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|140
|
|
|4
|293
|
|
|1
|264
|