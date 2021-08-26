Даний проект обидві компанії будуть реалізовувати разом.
Дивися повний текст МАУ завезе в Україну найбільші в історії країни пасажирські літаки.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 21:33
МАУ завезе в Україну найбільші в історії країни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ завезе в Україну найбільші в історії країни пасажирські літаки.
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:33
О, хорошая новость. Абы ещё цены были адекватными, а не в два раза дороже чем другими компаниями.
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