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Україно-американська компанія Firefly Aerospace...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 21:53
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія – розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace, власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, запустила свою першу ракету Alpha з пускового майданчика, однак місія була перервана через аномалії при польоті.
Дивися повний текст Україно-американська компанія Firefly Aerospace запустила ракету Alpha
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Додано: Суб 04 вер, 2021 21:54
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