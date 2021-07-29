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Україно-американська
компанія Firefly Aerospace...

Україно-американська компанія Firefly Aerospace...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 21:53

Україно-американська компанія Firefly Aerospace...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія – розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace, власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, запустила свою першу ракету Alpha з пускового майданчика, однак місія була перервана через аномалії при польоті.

Дивися повний текст Україно-американська компанія Firefly Aerospace запустила ракету Alpha.
R2
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antikkristall
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Если бы упростили выход из гражданства , ракета была бы просто американской..
yegres
 
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  antikkristall написав:Взорвалась через 40 секунд...

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