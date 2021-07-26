|
|
|
В Японії створять судно нового покоління для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 вер, 2021 06:32
Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія PowerX оприлюднила плани з будівництва до 2025 року автоматизованого судна Power ARK 100 для зберігання і транспортування енергії від морських вітряних електростанцій на берег.
Дивися повний текст В Японії створять судно нового покоління для транспортування енергії з морських вітряних турбін
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95236
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 05 вер, 2021 06:32
Знайдіть редактора, що не ділитиме потужність на час. Це реально стрьомно, якщо не йдеться про швидкість будівництва електростанцій. Або не пишіть про речі, в яких не тямите.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 вер, 2021 09:21
0mage0 написав:
що не ділитиме потужність на час. Це реально стрьомно,
Да 2 МВт/год енергії. жесть интересно про хранение бензина в канистре этот неуч тоже напишет 2 литра/чаc? Бензу на АЗС он же не покупает - заправьте банк 20 литров в час)).
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1938
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Mirax
, wild2006
, Джон
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|1254
|
|
|1
|164
|
|
|1
|191
|
|