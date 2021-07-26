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В Японії створять судно
нового покоління для...

В Японії створять судно нового покоління для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 06:32

В Японії створять судно нового покоління для...

Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія PowerX оприлюднила плани з будівництва до 2025 року автоматизованого судна Power ARK 100 для зберігання і транспортування енергії від морських вітряних електростанцій на берег.

Дивися повний текст В Японії створять судно нового покоління для транспортування енергії з морських вітряних турбін.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 06:32

Знайдіть редактора, що не ділитиме потужність на час. Це реально стрьомно, якщо не йдеться про швидкість будівництва електростанцій. Або не пишіть про речі, в яких не тямите.
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:21

Re: В Японії створять судно нового покоління для...

  0mage0 написав:що не ділитиме потужність на час. Це реально стрьомно,

Да 2 МВт/год енергії. жесть интересно про хранение бензина в канистре этот неуч тоже напишет 2 литра/чаc? Бензу на АЗС он же не покупает - заправьте банк 20 литров в час)).
Джон
 
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