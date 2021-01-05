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Топ-5 кредитних карток
для мандрівників

Топ-5 кредитних карток для мандрівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:58

Топ-5 кредитних карток для мандрівників

Пропонуємо до обговорення:
Подорожувати з готівкою – незручно і небезпечно. Кредитна картка, яку завжди можна заблокувати, в цьому плані набагато надійніша.

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R2
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Для путешествий все не очень.монобанк или приват та и все, бизнесзал, то таке
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:15

grig90vic, и чем же все остальные "не очень"? Например, на альфовском хамелеоне в пределах 30к грн в месяц бесплатный обнал в банкоматах по всему свету. У Мони и Привата в зарубежных - 2% даже с карты для выплат.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:22

Re: Топ-5 кредитних карток для мандрівників

  moveton написав:Например, на альфовском хамелеоне в пределах 30к грн в месяц бесплатный обнал в банкоматах по всему свету
например, посмотрите на внутренний курс Альфы и методы конвертации при "бесплатном снятии" и, думаю, неприятно удивитесь
apollo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:42

  apollo написав:например, посмотрите на внутренний курс Альфы и методы конвертации при "бесплатном снятии" и, думаю, неприятно удивитесь

А где ж этот "внутренний" и методы смотреть? Я наивно думал, что используется курс для оплаты картой. Для него соглашусь, гривневая карта не выгодна. У Альфы курс такой автоматической продажи валюты почему-то сильно задран. Но я бы ожидал, что, если карта долларовая (правда, придётся брать не новый хамелеон, а старую дебетовку, но там тоже по миру без комиссий), то доллары снимут, как есть. А её уже можно пополнять онлайн обменом. Там курс, вот прямо на сегодня, Приват: 26.9542, Моня: 26.98, Альфа: 26.91. По евро аналогичная картина. В чём неприятность?
moveton
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