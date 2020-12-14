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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12830128311283212833
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:32

  pesikot написав:
  smdtranz написав:kingkongovets

у меня минус 2 машины. стояли на парковке, не около юнита, в другом месте.
на одной плита лежит, хоть и небольшая, вторая без окон и бампера, ну хоть не сгорели. может что-то выручить можно будет :cry:
пока даже доступа толком нету

погано ...


Погано что на людей какого-то дементного тузика спускают невозбранно
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:43

  adeges написав:
  Striker написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?


Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.

Він і до війни ненабагато більше заробляв
Просто "криза середнього віку" 😀
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:51

  fox767676 написав:
  adeges написав:
  Striker написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?


Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.

Він і до війни ненабагато більше заробляв
Просто "криза середнього віку" 😀

Я нагадаю, що писав ухилянт-українофоб, який зараз сидить в Америці: зарплата 500 долларів/місяць в Україні завжди була недосяжною мрією для більшості населення. Скільки би тут не розказували нісенітниць рожевоокулярні любителі Лазурного берега і троєщинських 25-поверхових недобудів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:53

  adeges написав:Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.

850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
  Faceless написав:А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти

Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 06:11

  Frant написав:
  fox767676 написав:
  adeges написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?

Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.

Він і до війни ненабагато більше заробляв
Просто "криза середнього віку" 😀

Я нагадаю, що писав ухилянт-українофоб, який зараз сидить в Америці: зарплата 500 долларів/місяць в Україні завжди була недосяжною мрією для більшості населення. Скільки би тут не розказували нісенітниць рожевоокулярні любителі Лазурного берега і троєщинських 25-поверхових недобудів.


Так буває при капіталізмі периферійного типу
Хтось отримує 500 баксів від ахметових та пінчучків за кваліфіковану працю, хтось ті ж самі 500 від них же за декомунізацію та скидання памятників
Так дешевше виходить ніж платити всім нормально
Ті хто здатен помітити такі закономірності мають на порядки більше
Але і то замало коли все навкруги летить в тартарари
fox767676
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