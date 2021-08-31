Київ подав понад 20 інфраструктурних проектів для можливої реалізації в рамках програми "Велике будівництво" в Києві в 2022 році.
Дивися повний текст Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в рамках «Великого будівництва».
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Додано: Пон 06 вер, 2021 08:35
Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в рамках «Великого будівництва».
Додано: Пон 06 вер, 2021 08:36
А при чому тут Велике будівництво якщо це міський проект?
Виходить, що за мерства Кличка місто нездатне ні побудувати ні навіть добудувати жодної станції метро.
Однозначно найкращий мер.
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