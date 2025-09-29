RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:20

  Hotab написав:

Почесати спину шановній лдині більш плчесно ніж обслуговувати папуасів


Так якщо «папуас» платить гроші, а «поважна людина» (доречі поважна ким? Бо ця гілка не дала відповідь на це питання 😅) другу навіть в борг не дає 20 кгрн, то навіщо нам така душа, що за душою ні гроша..

А за гроші почешете?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 15:39

Investor_K

Ну чешу ж.. Все заганяю вас в борги … :oops:
