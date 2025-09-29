|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:08
10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5999
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1908 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 18 вер, 2025 14:44
flysoulfly написав:
10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок
Так, заради заробітку у 3 бакси треба буде пройти мазок, зішкріб та колоноскопію. Сімба тупо знущається.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8925
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 23 вер, 2025 06:32
klug написав: flysoulfly написав:
10К у.йо. це обов'язковий фінмон в подарунок
Так, заради заробітку у 3 бакси треба буде пройти мазок, зішкріб та колоноскопію. Сімба тупо знущається.
Це фізики на вихід
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18146
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 20:04
sens написав:
Це фізики на вихід
Куди переходити з ексіму з валютним депо? Бо коли закінчиться вже і не переукладу там з новими вимогами
-
Tarasiy
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 11.03.10
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 21:04
Tarasiy написав: sens написав:
Це фізики на вихід
Куди переходити з ексіму з валютним депо? Бо коли закінчиться вже і не переукладу там з новими вимогами
Включити автолонгацію треба
-
sens
-
-
- Повідомлень: 18146
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 29 вер, 2025 15:15
flysoulfly написав: greenozon написав:
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
з Депозитної картки, ніби пишуть, що тільки наявні кошти знімуть. Чи я щось не там дочитався?
А взагалі, віддалено банк поточні та картрахунки закриває ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5999
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1908 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|