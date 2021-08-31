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Київ пропонує добудувати
метро «Львівська брама» в...

Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:35

Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...

Пропонуємо до обговорення:
Київ подав понад 20 інфраструктурних проектів для можливої реалізації в рамках програми "Велике будівництво" в Києві в 2022 році.

Дивися повний текст Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в рамках «Великого будівництва».
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:36

А при чому тут Велике будівництво якщо це міський проект?
Виходить, що за мерства Кличка місто нездатне ні побудувати ні навіть добудувати жодної станції метро.
Однозначно найкращий мер.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:03

Московский метрополитен:
21 окт. 2015 - открыта 197-я станция
01 апр. 2021 - открыты 240-я и 241-я станции
Во втором Париже по нулям. Орда, епты.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:13

"Во втором Париже по нулям. Орда, епты."
Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции, то да, ольгинская портянка, орда самая настоящая, из всех регионов в ставку хана все высасывающая.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:40

  salvydas написав:"Во втором Париже по нулям. Орда, епты."
Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции, то да, ольгинская портянка, орда самая настоящая, из всех регионов в ставку хана все высасывающая.


Хитро. Вы еще за Венецию спросили бы. Там как раз все условия метро копать. :D
p_a_l
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