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Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...
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Додано: Пон 06 вер, 2021 08:35
Пропонуємо до обговорення:
Київ подав понад 20 інфраструктурних проектів для можливої реалізації в рамках програми "Велике будівництво" в Києві в 2022 році.
Дивися повний текст Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в рамках «Великого будівництва»
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:13
"Во втором Париже по нулям. Орда, епты."
Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции, то да, ольгинская портянка, орда самая настоящая, из всех регионов в ставку хана все высасывающая.
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salvydas
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:40
salvydas написав:
"Во втором Париже по нулям. Орда, епты."
Ну если в вашем втором Париже - Санкт-Петербурге с 2012г. по 2021г. открыты всего 5 станции, то да, ольгинская портянка, орда самая настоящая, из всех регионов в ставку хана все высасывающая.
Хитро. Вы еще за Венецию спросили бы. Там как раз все условия метро копать.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:40
Так, Львівська брама необхідна
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espanol
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:27
espanol написав:
Так, Львівська брама необхідна
Остро необходима. Люди там страдают уже 30 лет - ждут обещанного. Все деньги - на Львівську браму - кинотеатр и мост Патона подождут.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:46
А вот у наших заклятых:
С 2011 года в Москве ввели 123,6 км линий метро и 11 электродепо. Открыто 59 станций метро, 31 станция на Московском центральном кольце (МЦК) и 58 – на Московских центральных диаметрах (МЦД).
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ewsdewsd2
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:48
И заодно на схему посмотрите. Не так, как у нас - 3 линии, без кольцевых. И люди катаются из конца одной линии до пересадки, потом снова по другой линии до конца. Три станции пересадки перегружены.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:15
ewsdewsd2 написав:А вот у наших заклятых:
С 2011 года в Москве ввели 123,6 км линий метро и 11 электродепо. Открыто 59 станций метро, 31 станция на Московском центральном кольце (МЦК) и 58 – на Московских центральных диаметрах (МЦД).
Да, на углеводородной трубе хорошо "сидеть" -- спору нет...
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_hunter
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:17
_hunter написав:
Да, на углеводородной трубе хорошо "сидеть" -- спору нет...
До Кличка станції тут будувалися і без труби.
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unicdima
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