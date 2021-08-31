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Київ пропонує добудувати
метро «Львівська брама» в...

Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:17

Ещё и мозги нужны, чтобы правильно вкладывать деньги, проектируя оптимальную сеть метро.
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:19

unicdima Киевкая Русь
ewsdewsd2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 03.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<12
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