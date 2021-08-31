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Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:17
Ещё и мозги нужны, чтобы правильно вкладывать деньги, проектируя оптимальную сеть метро.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:19
unicdima Киевкая Русь
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ewsdewsd2
-
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- Повідомлень: 39
- З нами з: 03.10.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
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- Профіль
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