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Київ пропонує добудувати метро «Львівська брама» в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:17
Ещё и мозги нужны, чтобы правильно вкладывать деньги, проектируя оптимальную сеть метро.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:19
unicdima Киевкая Русь
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:49
так там же нельзя строить метро из-за грунтовых вод. закрыли, потому что изначально было ошибкой.
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bukerman
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:59
bukerman написав:
так там же нельзя строить метро из-за грунтовых вод. закрыли, потому что изначально было ошибкой.
что-то путаешь, там подземная часть почти вся построена, надо выходы достроить.
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