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Отримання гарантованого
відшкодування за вкладом у...

Отримання гарантованого відшкодування за вкладом у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:40

Отримання гарантованого відшкодування за вкладом у...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує повернення коштів у межах встановленої законодавством суми відшкодування. Сьогодні це – 200 тис. грн незалежно від кількості вкладів в одному банку. А гарантії Фонду поширюються на вклади фізичних осіб, у т.ч. – фізичних осіб-підприємців.

Дивися повний текст Отримання гарантованого відшкодування за вкладом у банку, який визнано банкротом.
R2
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Більше цікавить відшкодування коштів із залишків на картках.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:53

  unicdima написав:Більше цікавить відшкодування коштів із залишків на картках.

Больше чем "что"? И в чем, как вам кажется, отличия карт-счетов?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:08

Re: Отримання гарантованого відшкодування за вкладом у...

_hunter написав:
  unicdima написав:Більше цікавить відшкодування коштів із залишків на картках.

Больше чем "что"? И в чем, как вам кажется, отличия карт-счетов?
Отличие картсчетов в том, что там есть задержка на три месяца после последней операции при помощи карты.
Faceless
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