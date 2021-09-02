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ДФС викрила міжнародне
онлайн-казино з щорічним обігом...

ДФС викрила міжнародне онлайн-казино з щорічним обігом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:06

ДФС викрила міжнародне онлайн-казино з щорічним обігом...

Пропонуємо до обговорення:
ДФС викрила схему із організації нелегального онлайн казино для ринків інших країн, в тому числі й таких, де така діяльність заборонена законом. На даний момент допитується понад 60 людей.

Дивися повний текст ДФС викрила міжнародне онлайн-казино з щорічним обігом 30 млн доларів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:06

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