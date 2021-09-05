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Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 06 вер, 2021 11:18
Пропонуємо до обговорення:
И удачный опыт Европы
Первые реализованные проекты по реконструкции устаревшего жилья в Украине могут начать появляться уже через 3-4 года.
Но для этого нужно, чтобы Верховная Рада приняла новую редакцию Закона «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда».
Дивися повний текст Реновация устаревшего жилья в Украине. Подводные камни
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Додано: Пон 06 вер, 2021 11:18
Статистика нежелающих переезжать жильцов хрущевок Печерска не 20 процентов, не 50 и даже не 70) Смотрим "международный" опыт. В США множество двухэтажных фанерных домиков возрастом по 120 лет и более. В приличном районе такой домик стоит несколько сот тысяч зелени. Ни перестраивать ни сносить эти домики никто не собирается потому что всем хорошо и комфортно. Типичная "модернизация" - поменять крышу да пару сгнивших фанер или досок, покрасить фасад, проводку обновить. То же легко сделать с хрущовками без откатно-распильных схем и тем более без насилия - покрасить в кислотные цвета, как в Германии и вот оно преображение. Хрущовки ставили на добротный фундамент и кирпичи обжиговые, добротные и экологичные. Застройщики просто не хотят строить садики, школы, поликлиники и дороги, а хотят быстро срубить денег, втулив свою коробочку в развитый район. Вот и вся махинация в масштабе госслужащих под видом благих намерений.
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svk_neo
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Додано: Пон 06 вер, 2021 11:54
svk_neo написав:Статистика нежелающих переезжать жильцов хрущевок Печерска не 20 процентов, не 50 и даже не 70) Смотрим "международный" опыт. В США множество двухэтажных фанерных домиков возрастом по 120 лет и более. В приличном районе такой домик стоит несколько сот тысяч зелени. Ни перестраивать ни сносить эти домики никто не собирается потому что всем хорошо и комфортно. Типичная "модернизация" - поменять крышу да пару сгнивших фанер или досок, покрасить фасад, проводку обновить. То же легко сделать с хрущовками без откатно-распильных схем и тем более без насилия - покрасить в кислотные цвета, как в Германии и вот оно преображение. Хрущовки ставили на добротный фундамент и кирпичи обжиговые, добротные и экологичные. Застройщики просто не хотят строить садики, школы, поликлиники и дороги, а хотят быстро срубить денег, втулив свою коробочку в развитый район. Вот и вся махинация в масштабе госслужащих под видом благих намерений.
Добротные хрущевки - это, конечно, зачетно. Вы их со сталинками не путайте.
В "экологичных" хрущах даже асбест встречается
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Faceless
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:41
Сабж, власне...
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ivd
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:56
Faceless Хрущовки, як і сталінки, бувають дуже різні.
До прикладу на Пєрвомайському масиві що сталінки, що хрущовки збудовані з однакових матеріалів за однаковою технологією і різняться лише плануванням, висотою поверхів та кількістю тих же поверхів. Все це (і хрущовки і сталінки) збудовано приблизно в один час і збудовано якісно. Міцна, якісна цегла, добротний цементний розчин. Єдина проблема конструктивних матеріалів - відпадає плитка, якою оздоблений карниз під дахом будівлі.
Але геть гнилі комунікації в самих будинках і, найголовніше, - гнилі труби прибудинкових підводів води та опалення. Саме останні - найбільша проблема, бо їх ремонт часто нагадує анекдот, коли, наприклад, у дворі будинку на Іскрівській, 16 теплотрасу одного року розкопували 4 (Чотири, Карл!) рази. В середньому її розкопують і латають раз на рік. Ціна питання - два стометрових відрізки труби 100мм, які просто треба один раз замінити і забути про неї, але - кожен рік - канава на 100 метрів, будинок без ГВ та/або опалення і все нові і нові латки.
Насправді заміна внутрішніх комунікацій води/опалення - досить нескладна операція, яка не коштує скажених грошей і навіть депресивному (десь наполовину) лохтократу - цілком під силу. Тобто, якби влада переймалася людьми - то то і був би правильний шлях. Але - у влади завдання інші. Тож - готуймося і точимо вили.
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ivd
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:26
Все эти песни и сказки рассказываются уже много лет))) Ничего из этого делаться не будет!
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noxfox70
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:29
ivd написав:Faceless Хрущовки, як і сталінки, бувають дуже різні.
До прикладу на Пєрвомайському масиві що сталінки, що хрущовки збудовані з однакових матеріалів за однаковою технологією і різняться лише плануванням, висотою поверхів та кількістю тих же поверхів. Все це (і хрущовки і сталінки) збудовано приблизно в один час і збудовано якісно. Міцна, якісна цегла, добротний цементний розчин. Єдина проблема конструктивних матеріалів - відпадає плитка, якою оздоблений карниз під дахом будівлі.
Але геть гнилі комунікації в самих будинках і, найголовніше, - гнилі труби прибудинкових підводів води та опалення. Саме останні - найбільша проблема, бо їх ремонт часто нагадує анекдот, коли, наприклад, у дворі будинку на Іскрівській, 16 теплотрасу одного року розкопували 4 (Чотири, Карл!) рази. В середньому її розкопують і латають раз на рік. Ціна питання - два стометрових відрізки труби 100мм, які просто треба один раз замінити і забути про неї, але - кожен рік - канава на 100 метрів, будинок без ГВ та/або опалення і все нові і нові латки.
Насправді заміна внутрішніх комунікацій води/опалення - досить нескладна операція, яка не коштує скажених грошей і навіть депресивному (десь наполовину) лохтократу - цілком під силу. Тобто, якби влада переймалася людьми - то то і був би правильний шлях. Але - у влади завдання інші. Тож - готуймося і точимо вили.
Хрущовки кардинально відрізняються від сталінок, і не на користь перших. Вони, звісно, бувають різні, але хрущовки всі однаково вбогі
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Faceless
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:51
денежек не хватит на такой банкет) так что пока что все будут жить там,где и жили
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rytton
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