Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....

Додано: Пон 06 вер, 2021 18:56

Faceless Хрущовки, як і сталінки, бувають дуже різні.

До прикладу на Пєрвомайському масиві що сталінки, що хрущовки збудовані з однакових матеріалів за однаковою технологією і різняться лише плануванням, висотою поверхів та кількістю тих же поверхів. Все це (і хрущовки і сталінки) збудовано приблизно в один час і збудовано якісно. Міцна, якісна цегла, добротний цементний розчин. Єдина проблема конструктивних матеріалів - відпадає плитка, якою оздоблений карниз під дахом будівлі.

Але геть гнилі комунікації в самих будинках і, найголовніше, - гнилі труби прибудинкових підводів води та опалення. Саме останні - найбільша проблема, бо їх ремонт часто нагадує анекдот, коли, наприклад, у дворі будинку на Іскрівській, 16 теплотрасу одного року розкопували 4 (Чотири, Карл!) рази. В середньому її розкопують і латають раз на рік. Ціна питання - два стометрових відрізки труби 100мм, які просто треба один раз замінити і забути про неї, але - кожен рік - канава на 100 метрів, будинок без ГВ та/або опалення і все нові і нові латки.



Насправді заміна внутрішніх комунікацій води/опалення - досить нескладна операція, яка не коштує скажених грошей і навіть депресивному (десь наполовину) лохтократу - цілком під силу. Тобто, якби влада переймалася людьми - то то і був би правильний шлях. Але - у влади завдання інші. Тож - готуймося і точимо вили.