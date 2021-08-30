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Finance.ua: Реновация
устаревшего жилья в Украине....

Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:53

Губу назад закатайте:)))
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 22:10

Re: Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....

а есть хоть малейшая гарантия, что хх-этажные коробки-муравейники, построенные нынешними строителями и прорабами с использованием современных овноблоков и прочих супер-пупер-материалов будут сильно лучше чем дома, построенные в дореволюционные времена (ХХ века, - не путать с домайданными) или даже во время тиранов Сталина и Хрущова ?

Правильно говорят - в значительном кол-ве случаев в этом "устаревшем" и "несовременном" жилье достаточно устроить полную и серьезную замену коммуникаций, крыш и прочих вещей.

А то может получиться "как всегда".
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:17

Alex2007 есть примеры монолит-кирпича, который стоят уже с десяток лет и им ничего. Более того, финны застраивают примерно также. Про строительство из прочих материалов не говорю, так как там всё неоднозначно. Но реновация конечно же подразумевает переселение в откровенно бюджетный сегмент.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:39

если такое и будет,то не в этой жизни...
ketrax70
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:19

  BìnhAutoDat написав:svk_neo
Мені здається, вони б і переїжджали, якби їм гідні умови надавали.

Маніпуляція. Дуже вже нечітке поняття "гідні умови". Ви собі гідними умовами вважаєте одне, хтось інше.

Приклад: на Григоренка, в будинках № 5/7 живуть ті, кому забудовники (або "реноватори") надавали "гідні умови". Для розуміння: розселяли з 10-15-метрових комуналок на Саксаганського одразу до мінімум 42-метрових повноцінних 1к квартир в будинках АППС. І що, ви думаєте ці люди були вдячні "реноватору" (який зробив ремонт в тих старих комуналках і на офіси поділив там все)?!? З "центру світу" в "дупу світу" - ось спільна думка. Або "нажився на нас, тварюка". А що самі, як "собаки на сіні" там серед тарганів та плісняви в спільний туалет в черзі стояли - так про це швидко забули. Нажився - і все. Заздрість і пиха.

Або: знаєте, скільки зажадали ті люди, які живуть на осокорках в "ямах" (ну, є там декілька місць, де 1-2-3 приватні будинки оточені 20+поверховими будинками)? Правильна відповідь: по декілька ПОВЕРХІВ (не квартир) в новобудовах за кожну халупу. А ще зареєстрували в своїх халупах всіх родичів, по 20+ людей. Теж хочуть "гідні умови" за чужий рахунок...
orest_garay
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:20

orest_garay ну, идеальные условия и правда невозможно создать.
BìnhAutoDat
 
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  #<12
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