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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 23 вер, 2021 22:10
Re: Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....
а есть хоть малейшая гарантия, что хх-этажные коробки-муравейники, построенные нынешними строителями и прорабами с использованием современных овноблоков и прочих супер-пупер-материалов будут сильно лучше чем дома, построенные в дореволюционные времена (ХХ века, - не путать с домайданными) или даже во время тиранов Сталина и Хрущова ?
Правильно говорят - в значительном кол-ве случаев в этом "устаревшем" и "несовременном" жилье достаточно устроить полную и серьезную замену коммуникаций, крыш и прочих вещей.
А то может получиться "как всегда".
Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:17
Alex2007 есть примеры монолит-кирпича, который стоят уже с десяток лет и им ничего. Более того, финны застраивают примерно также. Про строительство из прочих материалов не говорю, так как там всё неоднозначно. Но реновация конечно же подразумевает переселение в откровенно бюджетный сегмент.
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:19
Маніпуляція. Дуже вже нечітке поняття "гідні умови". Ви собі гідними умовами вважаєте одне, хтось інше.
Приклад: на Григоренка, в будинках № 5/7 живуть ті, кому забудовники (або "реноватори") надавали "гідні умови". Для розуміння: розселяли з 10-15-метрових комуналок на Саксаганського одразу до мінімум 42-метрових повноцінних 1к квартир в будинках АППС. І що, ви думаєте ці люди були вдячні "реноватору" (який зробив ремонт в тих старих комуналках і на офіси поділив там все)?!? З "центру світу" в "дупу світу" - ось спільна думка. Або "нажився на нас, тварюка". А що самі, як "собаки на сіні" там серед тарганів та плісняви в спільний туалет в черзі стояли - так про це швидко забули. Нажився - і все. Заздрість і пиха.
Або: знаєте, скільки зажадали ті люди, які живуть на осокорках в "ямах" (ну, є там декілька місць, де 1-2-3 приватні будинки оточені 20+поверховими будинками)? Правильна відповідь: по декілька ПОВЕРХІВ (не квартир) в новобудовах за кожну халупу. А ще зареєстрували в своїх халупах всіх родичів, по 20+ людей. Теж хочуть "гідні умови" за чужий рахунок...
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