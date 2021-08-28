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Регулятор вважає за необхідне
підвищити ціни на...

Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:12

Видно з коментарів, що люди не такі дурні, як вважають законописаки, і добре розбираються хто стоїть за всим оцим шахрайством, на кого працює банда НКРЕП, яка створена бандою. Глобально,- все просто,- кожне ахметоподібне чи порохоподібне і т д. падло, котре ''так переживає за народ'', але посміхаючись здирає останнє, аби зробити народ жебраками. Можливо ''міжнародний інвестор зеленої енергетики Ахметов'', чи ''реверс газу Порошенко'' вважають що 14й рік по них не повернеться, то вони помиляються. А ще дуже модно мати як власних собачок, зграйку прикормлених депутатиків, котрі гавкатимуть так як накаже господар. На палю всих падлюк.
lis3121
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:25

....(НКРЕКП), вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення... а населення вважає за необхідне послати їх куди подалі....
sersilver
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:56

  BIGor написав:Странно, продает населению за 1 коп/кВт-час, а население покупает по 1,68 грн/кВт-час. Очень странно. Какая-то прокладка получает с этого многомиллиардные прибыли.

Вы прокладкой называете УКРЭНЕРГО с их магистральными сетями и подстанциями и плюс все распределительные сети страны? Вы вообще понимаете как электроэнергия попадает от станции к конечному потребителю? :mrgreen:
Вадим Жураковский
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