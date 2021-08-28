Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:12
Видно з коментарів, що люди не такі дурні, як вважають законописаки, і добре розбираються хто стоїть за всим оцим шахрайством, на кого працює банда НКРЕП, яка створена бандою. Глобально,- все просто,- кожне ахметоподібне чи порохоподібне і т д. падло, котре ''так переживає за народ'', але посміхаючись здирає останнє, аби зробити народ жебраками. Можливо ''міжнародний інвестор зеленої енергетики Ахметов'', чи ''реверс газу Порошенко'' вважають що 14й рік по них не повернеться, то вони помиляються. А ще дуже модно мати як власних собачок, зграйку прикормлених депутатиків, котрі гавкатимуть так як накаже господар. На палю всих падлюк.
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:25
....(НКРЕКП), вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення... а населення вважає за необхідне послати їх куди подалі....
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:56
Вы прокладкой называете УКРЭНЕРГО с их магистральными сетями и подстанциями и плюс все распределительные сети страны? Вы вообще понимаете как электроэнергия попадает от станции к конечному потребителю?
P.S. Плюс по каждому потребителю нужно определять объемы потребления, проводить начисления, формировать и доставлять счета, вести учет начислений и оплаты, вести работу на снижение дебиторской задолженности и т.д. Всё это не бесплатно, все эти затраты входят в ваши 1.68 грн
Востаннє редагувалось Вадим Жураковский в Вів 07 вер, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:17
Не важно как принят закон, он действует. Цель закона - стимулировать инвестора вложить свои личные средства в "зеленую генерацию". Или Вы думаете, что кто-то будет вкладываться в проекты, с периодом окупаемости в десятки лет? Много людей взяли кредиты, вложились в строительство. Вы же предлагаете послать их нах, навесив ярлык "псевдоинвестора". Ваша позиция напоминает позицию Шарикова о том, как все поделить…
Если бы Вы лично взяли кредит, под залог дома, например, поставили СЭС, а вам сказали - всё, давай до свидания. Вы бы восприняли это нормально?
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:58
Тех,кто тридцать лет имел всю страну,и имел все население - святое дело один раз поиметь по крупному и послать лесом, несмотря на их кипрско-офшорное прикрытие,
а еще лучше засадить на пожизненное за то,что страну по потенциалу близкую даже не к Италии-Испании-Польше,а к более развитым странам ЕС довели до такого экономического состояния.
За то,что от жадности не останавливались ни перед чем,чтобы распилить национальное достояние -недра страны.
Расскажите свои сказки тем,кто тупо имеет все население самыми высокими тарифами по зеленке,кто по руде платит жалкие копейки,несмотря на ракетный рост цен на комодитиз,
кто миллиардные дотации на аграрку получил в обход мелких и средних фермеров,пользуясь крышей,и пробитыми под них законопроектами.
Понятное дело,что обслуга монопольно-олигархичесокго общака за кости ,сброшенные с барского стола будет их защищать и оправдывать в противовес интересам всей Украины.
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:02
Я сейчас расплачусь, такие бедные несчастные, сейчас все уже автоматизированно, счетчики сами передают на сервер данные, но чуваки тырят 1,67 грн из 1,68 грн, и все нажраться не могут.
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:03
Какая на хр-н партия регионов.
Блок шоколадного зайца и Нар.фронт Куле в лоба с сотоварищами приняли воровскую схему по зеленке.
Наивно предполагать ,что за просто так приняли.
Там жадность -до патологии.
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:31
я вас расстрою, например, в быту, счетчики с передачей 5-7%. Но даже, если бы были все 100% счетчиков в АСКУЭ, то это было бы дороже, чем раньше, 20+ лет назад, когда АСКУЭ не было, так как АСКУЭ стоит сама со себе очень много денег (сам счетчик, система сбора и передачи, АСКУЭ верхнего уровня), так и нужно иметь квалифицированных специалистов, чтобы всё это поддерживать в рабочем состоянии и выполнять заложенные процедуры. Еще добавьте расходы на связь, или вы думаете оно бесплатными каналами связи доставляется? На выходе мы имеем больше затрат, чем раньше. Раньше контроллер за 3 копейки снимал показание один раз в 6 месяцев, а сейчас нужно содержать целый программно-аппаратный комплекс. Разницу чувствуете?
Не нужно писать то, в чем не разбираетесь
Смотрю, тянут во все темы политику.
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