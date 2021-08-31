Ціна в три рази нижча, ніж поточна вартість на спотових ринках.
Дивися повний текст Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який вони постачають для населення.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:01
Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який...
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Дивися повний текст Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який вони постачають для населення.
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