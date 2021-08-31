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Вітренко назвав ціну газу для
теплокомуненерго, який...

Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:01

Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна в три рази нижча, ніж поточна вартість на спотових ринках.

Дивися повний текст Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який вони постачають для населення.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:01

Виходить кличковське Теплоенерго брехало про подорожчання газу?
unicdima
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