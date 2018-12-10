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На що здатні кредитні
картки і миттєва розстрочка

На що здатні кредитні картки і миттєва розстрочка
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:03

На що здатні кредитні картки і миттєва розстрочка

Якщо ви приватний підприємець або власник невеликого бізнесу в сфері торгівлі, ви напевно знаєте, наскільки важливо залучати більше клієнтів і збільшувати середній чек. «Мінфін» спільно з Приватбанком розбирався в тому, як використання кредиток і сервісів розстрочки допомагає бізнесу більше заробляти.

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