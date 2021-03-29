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МВС почне закуповувати електрокари для патрульної...
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ почне закуповувати електрокари для патрульної поліції.
Дивися повний текст МВС почне закуповувати електрокари для патрульної поліції: у скільки це обійдеться
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:43
И ни одного ремонта электрокара за 400 тыс. км пробега.
Браво МВД!
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Angelo77
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