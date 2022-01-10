|
Форумчани року 2025
Додано: Пон 28 лип, 2025 08:42
За 21.07.2025 - 27.07.2025
rjkz - найбільша кількість +1
-VICTOR- - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Damien
smdtranz
Navegantes
SAndriy1
Сибарит
-VICTOR-
edgar_po
orest
greenozon
Топ-10 по другому пункту:
-VICTOR- Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
smdtranz Повідомлення
smdtranz Повідомлення
Damien Повідомлення
Navegantes Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
orest Повідомлення
Модератор
- Модератор Форуму
- Повідомлень: 6292
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
Додано: Пон 04 сер, 2025 09:42
За 28.07.2025 - 03.08.2025
Amethyst - найбільша кількість +1
Danik - повідомлення з найбільшою кількістю +1
akurt - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Amethyst
Hotab
orest
WallNutPen
Navegantes
greenozon
Danik
Ірина_
prodigy
vadymbanker
Топ-10 по другому пункту:
Danik Повідомлення
Ірина_ Повідомлення
orest Повідомлення
WallNutPen Повідомлення
Amethyst Повідомлення
Amethyst Повідомлення
akurt Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
prodigy Повідомлення
Топ по третьому пункту:
akurt
Amethyst
Модератор
- Модератор Форуму
- Повідомлень: 6292
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:09
За 04.08.2025 - 10.08.2025
Hotab - найбільша кількість +1
Hotab - повідомлення з найбільшою кількістю +1
greenozon - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Hotab
Сибарит
orest
Navegantes
Amethyst
fox767676
vasyatko
Hennady
smdtranz
Faceless
Топ-10 по другому пункту:
Hotab Повідомлення
orest Повідомлення
Сибарит Повідомлення
vasyatko Повідомлення
Hennady Повідомлення
Сибарит Повідомлення
akurt Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
Топ по третьому пункту:
greenozon
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:40
За 11.08.2025 - 17.08.2025
orest - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ой+ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
orest
Bolt
SAndriy1
rjkz
WallNutPen
vpchelko
lloydbanksua
dimo_0n
fox767676
klug
Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
Bolt Повідомлення
orest Повідомлення
vpchelko Повідомлення
UA Повідомлення
Rack Повідомлення
Visky Повідомлення
BIGor Повідомлення
yuluk Повідомлення
rjkz Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Ой+
moveton
Додано: Пон 25 сер, 2025 09:53
За 18.08.2025 - 24.08.2025
Бетон - найбільша кількість +1
Shaman - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Amethyst - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Бетон
Shaman
akurt
dimo_0n
Bobua
Navegantes
klug
Faceless
moveton
Amethyst

Топ-10 по другому пункту:
Shaman Повідомлення
Bobua Повідомлення
Sime Повідомлення
novichok Повідомлення
ramzes4 Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Бетон Повідомлення
bamper Повідомлення
UA Повідомлення
akurt Повідомлення

Топ по третьому пункту:
:
Amethyst
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:33
За 25.08.2025 - 31.08.2025Бетон
- найбільша кількість +1riwalir
- повідомлення з найбільшою кількістю +1Топ-10 по першому пункту:
Бетон
akurt
Сибарит
rjkz
Ірина_
The_Rebel
kingkongovets
greenozon
Frant
Hotab

Топ-10 по другому пункту:
riwalir Повідомлення
akurt Повідомлення
akurt Повідомлення
akurt Повідомлення
Faceless Повідомлення
rjkz Повідомлення
airmax78 Повідомлення
Ірина_ Повідомлення
Ірина_ Повідомлення
greenozon Повідомлення
Додано: Пон 08 вер, 2025 13:41
За 01.09.2025 - 07.09.2025
moveton - найбільша кількість +1
Миша-клиент - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Hotab - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
moveton
Hotab
orest
rjkz
Сибарит
nickvp
Миша-клиент
jabba
somilitark
zerocool
Топ-10 по другому пункту:
Миша-клиент Повідомлення
orest Повідомлення
moveton Повідомлення
Hotab Повідомлення
rjkz Повідомлення
orest Повідомлення
Goodman Повідомлення
Сибарит Повідомлення
moveton Повідомлення
Striker Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Hotab
Додано: Пон 15 вер, 2025 11:38
За 08.09.2025 - 14.09.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
foxluck - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ой+ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
la9
BIGor
foxluck
Arien
Faceless
The_Rebel
Shaman
WallNutPen
budivelnik
Топ-10 по другому пункту:
foxluck Повідомлення
Arien Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Сибарит Повідомлення
budivelnik Повідомлення
la9 Повідомлення
la9 Повідомлення
Faceless Повідомлення
rjkz Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Ой+
Ірина_
Додано: Пон 22 вер, 2025 14:01
За 15.09.2025 - 21.09.2025
moveton - найбільша кількість +1
akurt - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
moveton
akurt
Сибарит
_hunter
Shaman
Sense Bank
rjkz
Arien
Hotab
Бетон
Топ-10 по другому пункту:
akurt Повідомлення
moveton Повідомлення
UA Повідомлення
UA Повідомлення
akurt Повідомлення
akurt Повідомлення
akurt Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
ЛАД Повідомлення
Топ по третьому пункту:
moveton
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:00
За 22.09.2025 - 28.09.2025
akurt - найбільша кількість +1
akurt - повідомлення з найбільшою кількістю +1
akurt - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
akurt
Альтернативщик
osafly
Бетон
The_Rebel
Navegantes
rjkz
Shaman
prodigy
fox767676
Топ-10 по другому пункту:
akurt Повідомлення
Альтернативщик Повідомлення
osafly Повідомлення
akurt Повідомлення
prodigy Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
osafly Повідомлення
Banderlog Повідомлення
Бетон Повідомлення
Топ по третьому пункту:
akurt
Бетон
