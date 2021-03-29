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МВС почне закуповувати
електрокари для патрульної...

МВС почне закуповувати електрокари для патрульної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:43

МВС почне закуповувати електрокари для патрульної...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ почне закуповувати електрокари для патрульної поліції.

Дивися повний текст МВС почне закуповувати електрокари для патрульної поліції: у скільки це обійдеться.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 14:43

И ни одного ремонта электрокара за 400 тыс. км пробега.
Браво МВД!
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:56

заміну батарей включіть до стовпчику праворуч, автівка без ТО є порушенням, здається, тож ТО має бути )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:17

Пересадка на велосипеды намного лучше поможет
уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов» 
Igorten
 
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