Міністерство внутрішніх справ почне закуповувати електрокари для патрульної поліції.
Дивися повний текст МВС почне закуповувати електрокари для патрульної поліції: у скільки це обійдеться.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:43
МВС почне закуповувати електрокари для патрульної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС почне закуповувати електрокари для патрульної поліції: у скільки це обійдеться.
Додано: Вів 07 вер, 2021 17:56
заміну батарей включіть до стовпчику праворуч, автівка без ТО є порушенням, здається, тож ТО має бути )
Додано: Вів 07 вер, 2021 23:17
Пересадка на велосипеды намного лучше поможет
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