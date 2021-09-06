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Гетманцев повідомив, скільки українців подали декларації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:54
Пропонуємо до обговорення:
Практично за тиждень, з 1 вересня, у межах т.зв. "нульового декларування" українцям подано дві декларації.
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, скільки українців подали декларації в рамках «податкової амністії»
.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:54
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