У Китаї в продаж надійшов електромобіль electricKar K5, який претендує на звання найдешевшого в світі - його покупка обійдеться в $ 2100..
Дивися повний текст Стартували продажі найдешевшого в світі електромобіля.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 09:41
Стартували продажі найдешевшого в світі електромобіля
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Дивися повний текст Стартували продажі найдешевшого в світі електромобіля.
Додано: Сер 08 вер, 2021 09:46
..тот случай, когда все же "полезнее ходить пешком": с учетом того, что взрывы АКБ сравнимы с наездом на противопехотную мину!!)).. ну и совсем улыбнуло утверждение про "интересный дизайн" - двух людей пытаются уместить то ли в корпус от выброшенного пылесоса, то ли собачью конуру...
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