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Стартували продажі найдешевшого
в світі електромобіля

Стартували продажі найдешевшого в світі електромобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 09:41

Стартували продажі найдешевшого в світі електромобіля

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї в продаж надійшов електромобіль electricKar K5, який претендує на звання найдешевшого в світі - його покупка обійдеться в $ 2100..

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R2
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2,7 кВт скорее зарядится за один час а не за 8 часов.
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..тот случай, когда все же "полезнее ходить пешком": с учетом того, что взрывы АКБ сравнимы с наездом на противопехотную мину!!)).. ну и совсем улыбнуло утверждение про "интересный дизайн" - двух людей пытаются уместить то ли в корпус от выброшенного пылесоса, то ли собачью конуру...
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