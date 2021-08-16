Газопровід Nord Stream 2 («Північний потік-2»), якщо буде введений в експлуатацію, має підлягати європейським регуляціям.
Дивися повний текст Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність — голова PGNiG.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 11:34
Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність — голова PGNiG.
Додано: Сер 08 вер, 2021 11:35
Яка ж це наївна думка. Московія просто зупинить трубу, яка йде в Україну "на ремонт" і скаже європейцям, хочете газу - купляйте через ПП-2.
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