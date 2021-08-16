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Газпром не зможе використовувати
Nord Stream 2 на повну...

Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 11:34

Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну...

Пропонуємо до обговорення:
Газопровід Nord Stream 2 («Північний потік-2»), якщо буде введений в експлуатацію, має підлягати європейським регуляціям.

Дивися повний текст Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність — голова PGNiG.
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 11:35

Яка ж це наївна думка. Московія просто зупинить трубу, яка йде в Україну "на ремонт" і скаже європейцям, хочете газу - купляйте через ПП-2.
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