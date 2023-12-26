Перш за все, слід знати, що є такі підстави для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі країни під час воєнного стану:
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Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого
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Додано: Чет 01 лют, 2024 10:17
Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1...
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Дивися повний текст
Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого
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