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Хто з українських чоловіків
зможе виїхати за кордон з 1...

Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 10:17

Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1...

Пропонуємо до обговорення:
Перш за все, слід знати, що є такі підстави для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі країни під час воєнного стану:

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Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 10:17

Батьків багатодітної родини забули вказати у статті
o_volvachev
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