Кабінет міністрів затвердив умови оплати праці для співробітників Офісу по залученню і підтримці інвестицій (UkraineInvest) та Офісу з розвитку підприємництва та експорту.
Дивися повний текст Кабмін затвердив розміри зарплат для \"інвестнянь\".
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Додано: Сер 08 вер, 2021 18:45
Кабмін затвердив розміри зарплат для "інвестнянь"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив розміри зарплат для \"інвестнянь\".
Додано: Сер 08 вер, 2021 18:45
не про ставки пишите, а про окончательную сумму - она у них наверняка будет совсем другая с учетом коєффициентов, доплат за тяжелые условия труда, постоянные мысли о народе, недоедания и прочие атрибуты тяжелой мозговой деятельности
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