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Кабмін затвердив розміри
зарплат для "інвестнянь"

Кабмін затвердив розміри зарплат для "інвестнянь"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 18:45

Кабмін затвердив розміри зарплат для "інвестнянь"

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів затвердив умови оплати праці для співробітників Офісу по залученню і підтримці інвестицій (UkraineInvest) та Офісу з розвитку підприємництва та експорту.

Дивися повний текст Кабмін затвердив розміри зарплат для \"інвестнянь\".
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 18:45

не про ставки пишите, а про окончательную сумму - она у них наверняка будет совсем другая с учетом коєффициентов, доплат за тяжелые условия труда, постоянные мысли о народе, недоедания и прочие атрибуты тяжелой мозговой деятельности
ruslan42212
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