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В аеропорту «Бориспіль» назвали
найпопулярніші напрямки

В аеропорту «Бориспіль» назвали найпопулярніші напрямки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:03

В аеропорту «Бориспіль» назвали найпопулярніші напрямки

Пропонуємо до обговорення:
У міжнародному аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших вітчизняних аеропортів, назвали найбільш популярні міжнародні напрямки серед пасажирів.

Дивися повний текст В аеропорту «Бориспіль» назвали найпопулярніші напрямки.
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ТОП: Турцея-Игипит. И так ещё лет 50.
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