У міжнародному аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших вітчизняних аеропортів, назвали найбільш популярні міжнародні напрямки серед пасажирів.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:03
В аеропорту «Бориспіль» назвали найпопулярніші напрямки
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Дивися повний текст В аеропорту «Бориспіль» назвали найпопулярніші напрямки.
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