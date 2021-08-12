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Корупція і вплив олігархів. У Раді представили попередні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:05
Пропонуємо до обговорення:
За п'ять років роботи компанія "Укрзалізниця" втратила третину вартості основних фондів та близько 100 мільярдів гривень за вантажні перевезення через вплив олігархів.
Дивися повний текст Корупція і вплив олігархів. У Раді представили попередні висновки ТСК щодо роботи «Укрзалізниці»
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:05
Зачем вахта, если есть Укрзализныця?
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