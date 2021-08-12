RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Корупція і вплив олігархів. У
Раді представили попередні...

Корупція і вплив олігархів. У Раді представили попередні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:05

Корупція і вплив олігархів. У Раді представили попередні...

Пропонуємо до обговорення:
За п'ять років роботи компанія "Укрзалізниця" втратила третину вартості основних фондів та близько 100 мільярдів гривень за вантажні перевезення через вплив олігархів.

Дивися повний текст Корупція і вплив олігархів. У Раді представили попередні висновки ТСК щодо роботи «Укрзалізниці».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95309
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 07:05

Зачем вахта, если есть Укрзализныця?
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді схвалили «закон для МВФ»: тепер Україну чекає...
R2 » П'ят 10 вер, 2021 06:46
1 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 06:46
wild2006
Іспанці представили концепт електромобіля Cupra...
R2 » Пон 06 вер, 2021 17:40
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 17:40
Zergio
Україна буде оцінювати вплив іноземних інвестицій на...
R2 » Чет 12 сер, 2021 14:35
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 14:35
ztbbig

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.