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При отриманні посилок з-за
кордону потрібно буде...

При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 11:03

При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Дивися повний текст При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде вказувати ІПН та паспортні дані — законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 11:04

Всё делается проще как в европе заказал с али или ебая сразу налог уплатил в казну!
smatros
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 11:16

Re: При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде...

снова, как во времена чивакуни, расцветут контрабасисты, а учитывая развитие техники, это будет делаться не "заказал, вбил ссылку в форму, нажал кнопку жду товара", а в 1 клик мышкой.
И самое важное, кто это будет платить?
за все заплатит конечный покупатель, с учетом мультипликатора
Diman
 
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