З 1 лютого 2022 року планується ввести збір кодів ІПН з одержувачів міжнародних поштових та експрес-відправлень.
Дивися повний текст При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде вказувати ІПН та паспортні дані — законопроєкт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 вер, 2021 11:03
При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде вказувати ІПН та паспортні дані — законопроєкт.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 11:04
Всё делается проще как в европе заказал с али или ебая сразу налог уплатил в казну!
Додано: П'ят 10 вер, 2021 11:16
Re: При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде...
снова, как во времена чивакуни, расцветут контрабасисты, а учитывая развитие техники, это будет делаться не "заказал, вбил ссылку в форму, нажал кнопку жду товара", а в 1 клик мышкой.
И самое важное, кто это будет платить?
за все заплатит конечный покупатель, с учетом мультипликатора
Зараз переглядають цей форум: Diman і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|