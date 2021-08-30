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При отриманні посилок з-за
кордону потрібно буде...

При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:03

  _hunter написав:
  change_pm написав:
Мета нововведень. Держава збирається ретельніше відстежувати, що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону, щоб підвищити ефективність боротьби з контрабандою.

Ні поняв, держава хоче знати, шо я замовив 3 пачки вітаміну Д і 5 пар шкарпеток? :mrgreen:
...

Именно: если "вдруг" окажется, что стоимость тех трех пачек витаминок окажется по 100 евро каждая -- придется заплатить чуток денег.

А тіпа наразі вони не бачать вартість вітаминок в деклараціях? І суму (вартість) посилки...

зі. мені ці вудпекери колись вартість доставки хотіли порахувати в суму посилки, щоб шибанути 20% податку )))

кловуни :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:12

  change_pm написав:
  _hunter написав:Ні поняв, держава хоче знати, шо я замовив 3 пачки вітаміну Д і 5 пар шкарпеток? :mrgreen:
...

Именно: если "вдруг" окажется, что стоимость тех трех пачек витаминок окажется по 100 евро каждая -- придется заплатить чуток денег.

А тіпа наразі вони не бачать вартість вітаминок в деклараціях? І суму (вартість) посилки...
...[/quote]
Видят. Но, как я уже говорил, речь не об одной посылке.
  _hunter написав:
  0mage0 написав:А я гадав, що контрабас іде фурами/контейнерами через митницю за хабарі. А воно он що - це все у відправленнях з-за кордону? Так однаково ж до 100 євро не треба платити жодних податків. Що, гадаєте, контрабас криється у відправленнях дорожче 100 євро, на яких занижують вартість?

И в таких в том числе. А еще не забываем, что ТК разрешает провозить _одну_ такую посылку в месяц...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:47

совок какой-то... дожились
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 14:54

_hunter
Про одну посылку в месяц не правда - киньте ссылку на раздел ТК где это указано.
Из личного опыта - 1. Пошлину насчитывают при превышении 100е , если заметят. 2. Если на смене таможенник заметит от Вас сразу несколько посылок - просуммирует стоимость и насчитает за превышение. ( проверено наличном опыте).
vovchik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:02

Re: При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде...

Почему налоги должен платить бизнесмен, завозя контейнер с Китая? А обычный потребитель не должен.
Не кажется что что то не по честному вырисовывается?
Никто в августе контейнер не завозил, не подскажите какова сейчас цена доставки? Чтобы у некоторых аж перекосило.
Стоимость доставки+растаможка+налоги+заплатить за место или раскрутку сайтов+заработать хоть что то.
Одни люди белые и пушистые, а другие барыги.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:10

  vovchik написав:_hunter
Про одну посылку в месяц не правда - киньте ссылку на раздел ТК где это указано.
Из личного опыта - 1. Пошлину насчитывают при превышении 100е , если заметят. 2. Если на смене таможенник заметит от Вас сразу несколько посылок - просуммирует стоимость и насчитает за превышение. ( проверено наличном опыте).

О! Таки все, как обычно, поменялось:
Поэтому еще до того, как закон вступил в силу, его поменяли. Народные депутаты ограничение на количество посылок убрали, но вместо этого снизили лимит со 150 до 100 евро — начиная с этой отметки украинцы должны были заплатить те самые 20% НДС на сумму, превышающую граничную отметку, и еще 10% ввозного налога. В ГФС решение назвали компромиссом, а правила эти действуют и сегодня.

https://delo.ua/g-379842/

ну, значит хотят проверить -- есть смысл ограничение на количество назад возвращать -- или достаточно будет просто лимит снова уменьшить.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:18

  p_a_l написав:Почему налоги должен платить бизнесмен, завозя контейнер с Китая? А обычный потребитель не должен.
Как раз бизнесмены, в большинстве случаев, не платят налог в полной мере. Загляните в Цитрусы, Алло и прочие(между прочим, входящие в АПИТУ): серого товара больше, чем достаточно, а потом расскажите, как им тяжело работается и как они хотят снижения безналогового ввоза до 22€
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:37

  p_a_l написав:Почему налоги должен платить бизнесмен, завозя контейнер с Китая? А обычный потребитель не должен.
Не кажется что что то не по честному вырисовывается?
Никто в августе контейнер не завозил, не подскажите какова сейчас цена доставки? Чтобы у некоторых аж перекосило.
Стоимость доставки+растаможка+налоги+заплатить за место или раскрутку сайтов+заработать хоть что то.
Одни люди белые и пушистые, а другие барыги.

Боюсь "честный перекуп№ (тм) тут сочуствия не найдет :lol: -- какова бы там цена ни была -- ее же всеравно конечный покупатель платит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:47

какой толк, если китайцы все равно в декларациях на смартфон пишут "MP5 Player $20"... хотят посчитать, сколько "плейеров" ввезено каждым отдельно взятым ИПН? да я специально буду перезервативы заказывать по $0.5-1, чтобы у них система рухнула.... флешмоб такой устроить.... а изделия на адреса тех, кто это принял, чтобы не размножались )))
Tamagoch
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