При отриманні посилок з-за кордону потрібно буде...
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_hunter написав:Ні поняв, держава хоче знати, шо я замовив 3 пачки вітаміну Д і 5 пар шкарпеток? ...
Именно: если "вдруг" окажется, что стоимость тех трех пачек витаминок окажется по 100 евро каждая -- придется заплатить чуток денег.
А тіпа наразі вони не бачать вартість вітаминок в деклараціях? І суму (вартість) посилки... ...[/quote] Видят. Но, как я уже говорил, речь не об одной посылке.
_hunter написав:
0mage0 написав:А я гадав, що контрабас іде фурами/контейнерами через митницю за хабарі. А воно он що - це все у відправленнях з-за кордону? Так однаково ж до 100 євро не треба платити жодних податків. Що, гадаєте, контрабас криється у відправленнях дорожче 100 євро, на яких занижують вартість?
И в таких в том числе. А еще не забываем, что ТК разрешает провозить _одну_ такую посылку в месяц...
_hunter Про одну посылку в месяц не правда - киньте ссылку на раздел ТК где это указано. Из личного опыта - 1. Пошлину насчитывают при превышении 100е , если заметят. 2. Если на смене таможенник заметит от Вас сразу несколько посылок - просуммирует стоимость и насчитает за превышение. ( проверено наличном опыте).
Почему налоги должен платить бизнесмен, завозя контейнер с Китая? А обычный потребитель не должен. Не кажется что что то не по честному вырисовывается? Никто в августе контейнер не завозил, не подскажите какова сейчас цена доставки? Чтобы у некоторых аж перекосило. Стоимость доставки+растаможка+налоги+заплатить за место или раскрутку сайтов+заработать хоть что то. Одни люди белые и пушистые, а другие барыги.
vovchik написав:_hunter Про одну посылку в месяц не правда - киньте ссылку на раздел ТК где это указано. Из личного опыта - 1. Пошлину насчитывают при превышении 100е , если заметят. 2. Если на смене таможенник заметит от Вас сразу несколько посылок - просуммирует стоимость и насчитает за превышение. ( проверено наличном опыте).
О! Таки все, как обычно, поменялось:
Поэтому еще до того, как закон вступил в силу, его поменяли. Народные депутаты ограничение на количество посылок убрали, но вместо этого снизили лимит со 150 до 100 евро — начиная с этой отметки украинцы должны были заплатить те самые 20% НДС на сумму, превышающую граничную отметку, и еще 10% ввозного налога. В ГФС решение назвали компромиссом, а правила эти действуют и сегодня.
p_a_l написав:Почему налоги должен платить бизнесмен, завозя контейнер с Китая? А обычный потребитель не должен.
Как раз бизнесмены, в большинстве случаев, не платят налог в полной мере. Загляните в Цитрусы, Алло и прочие(между прочим, входящие в АПИТУ): серого товара больше, чем достаточно, а потом расскажите, как им тяжело работается и как они хотят снижения безналогового ввоза до 22€
p_a_l написав:Почему налоги должен платить бизнесмен, завозя контейнер с Китая? А обычный потребитель не должен. Не кажется что что то не по честному вырисовывается? Никто в августе контейнер не завозил, не подскажите какова сейчас цена доставки? Чтобы у некоторых аж перекосило. Стоимость доставки+растаможка+налоги+заплатить за место или раскрутку сайтов+заработать хоть что то. Одни люди белые и пушистые, а другие барыги.
Боюсь "честный перекуп№ (тм) тут сочуствия не найдет -- какова бы там цена ни была -- ее же всеравно конечный покупатель платит...
какой толк, если китайцы все равно в декларациях на смартфон пишут "MP5 Player $20"... хотят посчитать, сколько "плейеров" ввезено каждым отдельно взятым ИПН? да я специально буду перезервативы заказывать по $0.5-1, чтобы у них система рухнула.... флешмоб такой устроить.... а изделия на адреса тех, кто это принял, чтобы не размножались )))