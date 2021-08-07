Громадська організація "КУС" виграла в суді справу про скасування заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах з населенням понад 1 тисячу осіб.
Дивися повний текст Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:21
Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:39
всё будет в многоэтажках
все должны платить коммуналку
а не картоху выращивать
Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:40
Re: Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах
Cуд скасувал ДБН - такого даже в Сомалиленде нет. Судова реформа (с).
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:17
Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:14
Проблема в тому, що інфраструктуру будувати суд не зобов'язав. Зараз в передмісті Києва саме такі проблеми, ні доріг, ні дитсадків, ні шкіл. Парки і супермаркети, чого вам щє треба, злидні?))
Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:18
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