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Суд дозволив будувати
багатоповерхівки в селах

Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:21

Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах

Пропонуємо до обговорення:
Громадська організація "КУС" виграла в суді справу про скасування заборони на будівництво багатоповерхових будинків у селах з населенням понад 1 тисячу осіб.

Дивися повний текст Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:22

Бред. Опять беспредел. Люди отдыхать едут, а там свечек наставят.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:39

всё будет в многоэтажках
все должны платить коммуналку
а не картоху выращивать
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:40

Re: Суд дозволив будувати багатоповерхівки в селах

Cуд скасувал ДБН - такого даже в Сомалиленде нет. Судова реформа (с).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:17

  anton_gms написав:Бред. Опять беспредел. Люди отдыхать едут, а там свечек наставят.

А в чём, собственно, проблема? Отдых - это обязательно полёты на высоте 5-9 этажей?
Хотя, конечно без благодарности судье от "общественной организации" явно не обошлось.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:14

Проблема в тому, що інфраструктуру будувати суд не зобов'язав. Зараз в передмісті Києва саме такі проблеми, ні доріг, ні дитсадків, ні шкіл. Парки і супермаркети, чого вам щє треба, злидні?))
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:18

  mvi написав:Проблема в тому, що інфраструктуру будувати суд не зобов'язав.

А её разве по ДБН строить запрещено? Суд и высотки строить никого не обязывал.
moveton
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