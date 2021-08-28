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Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти в Україні.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:12
У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти в Україні.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:12
1.Где на 2% подешевело подсолнечное масло???Вспомнил слова премьера,что к концу августа масло значительно подешевеет.В итоге ...
2.Объясните "профессиональные менеджеры"как наша олейна с транспортировкой,таможенными и другими накладными расходами стоит намного дешевле в Польше,Чехии и т.д. чем в Украине??????????
Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:49
Re: У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:46
Re: У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти
Интересно, экономии в чьих кошельках поможет узнавание почему растут цены?
Да и сравнение августа с июлем - такое себе. Хотя бы с прошлым августом было бы репрезентативнее. Но с такой базой, небось, цены получатся "нормализовавшимися" абсолютно на всё.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 23:06
Re: У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти
Насамперед - друкують гривню, ростуть ціни.
Казочки про неврожай-2020 не в тему.
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