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У Мінекономіки назвали причини
зростання цін на продукти...

У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:12

У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що піклується про економію у ваших гаманцях, дізнався, чому зростають ціни.

Дивися повний текст У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:12

1.Где на 2% подешевело подсолнечное масло???Вспомнил слова премьера,что к концу августа масло значительно подешевеет.В итоге ...
2.Объясните "профессиональные менеджеры"как наша олейна с транспортировкой,таможенными и другими накладными расходами стоит намного дешевле в Польше,Чехии и т.д. чем в Украине??????????
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:29

2. Объясняю - схема Канада синус - косинус+, вот и цена.
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:49

Re: У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти

  sena_2008atp написав:Где на 2% подешевело подсолнечное масло?

Также нормализовалась цена на сахар.

Ага, теперь мы знаем как это называется. Цена х2 - это не подорожало, это просто цена нормализовалась :arrow:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:46

Re: У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти

Интересно, экономии в чьих кошельках поможет узнавание почему растут цены?
Да и сравнение августа с июлем - такое себе. Хотя бы с прошлым августом было бы репрезентативнее. Но с такой базой, небось, цены получатся "нормализовавшимися" абсолютно на всё.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 23:06

Re: У Мінекономіки назвали причини зростання цін на продукти

Насамперед - друкують гривню, ростуть ціни.
Казочки про неврожай-2020 не в тему.
equinox
 
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