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Як перевірити легальність свого
працевлаштування — Держпраці

Як перевірити легальність свого працевлаштування — Держпраці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:39

Як перевірити легальність свого працевлаштування — Держпраці

Пропонуємо до обговорення:
В першу чергу при працевлаштуванні необхідно звертати увагу на документальне оформлення.

Дивися повний текст Як перевірити легальність свого працевлаштування — Держпраці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:39

Прямо, аж прослезился, представив массы официально не оформленных работников, которым только не знание об этом нюансе оформления мешает нажаловаться в Гоструд.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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