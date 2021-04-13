В першу чергу при працевлаштуванні необхідно звертати увагу на документальне оформлення.
Дивися повний текст Як перевірити легальність свого працевлаштування — Держпраці.
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:39
Як перевірити легальність свого працевлаштування — Держпраці
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Дивися повний текст Як перевірити легальність свого працевлаштування — Держпраці.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:39
Прямо, аж прослезился, представив массы официально не оформленных работников, которым только не знание об этом нюансе оформления мешает нажаловаться в Гоструд.
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