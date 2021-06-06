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Польща запровадить податкові
пільги для заробітчан

Польща запровадить податкові пільги для заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:22

Польща запровадить податкові пільги для заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Польський уряд готує масштабні податкові пільги для українських трудових мігрантів і підприємців.

Дивися повний текст Польща запровадить податкові пільги для заробітчан.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:22

Молодцы. Пока Зеленский и Ко запускает космические корабли бороздящие просторы вселенной, поляки тихо и мирно отжимают трудовые ресурсы. Володя полетиш в космос на айтишниках если к тому времени и их не отожмут ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 15:23

У Польши уже есть проект по отжиму айтишников из СНГ

https://www.gov.pl/web/businessharbour-ua/itspecialist
https://www.gov.pl/web/poland-businessh ... ru/support
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:09

  wild2006 написав:У Польши уже есть проект по отжиму айтишников из СНГ

https://www.gov.pl/web/businessharbour-ua/itspecialist
https://www.gov.pl/web/poland-businessh ... ru/support

Так то не у "У Польши" -- то проект частников по перетягиванию -- ровно такой же был и у нас во времена "таракан уходи!"...
_hunter
 
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