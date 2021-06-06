Польський уряд готує масштабні податкові пільги для українських трудових мігрантів і підприємців.
Дивися повний текст Польща запровадить податкові пільги для заробітчан.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:22
Польща запровадить податкові пільги для заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща запровадить податкові пільги для заробітчан.
Додано: Суб 11 вер, 2021 13:22
Молодцы. Пока Зеленский и Ко запускает космические корабли бороздящие просторы вселенной, поляки тихо и мирно отжимают трудовые ресурсы. Володя полетиш в космос на айтишниках если к тому времени и их не отожмут
Додано: Суб 11 вер, 2021 15:23
У Польши уже есть проект по отжиму айтишников из СНГ
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:09
Так то не у "У Польши" -- то проект частников по перетягиванию -- ровно такой же был и у нас во времена "таракан уходи!"...
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