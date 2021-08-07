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Cтипендії студентам підвищать,
але кількість отримувачів...

Cтипендії студентам підвищать, але кількість отримувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:37

Cтипендії студентам підвищать, але кількість отримувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір виплат студентам збільшується з 1 січня 2022 року, але кількість отримувачів скорочується більше ніж на 10%.

Дивися повний текст Cтипендії студентам підвищать, але кількість отримувачів зменшиться.
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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