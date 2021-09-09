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Реформи, які уряд України
планує розпочати наступного року

Реформи, які уряд України планує розпочати наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:18

Реформи, які уряд України планує розпочати наступного року

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із Маттео Патроне, директором ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу.

Дивися повний текст Реформи, які уряд України планує розпочати наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:18

Реформа державного управління - це після того, як вони згвалтували Нафтогаз?
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:03

Шмыга мог бы рассказать какие стратегии разработаны для увеличения экономической стабильности, куда он планирует инвестировать привлеченные средства?
Или ему лично просто нужны деньги, а уж опосля он решит что с ними делать!))
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 21:17

  hazanovich_alexey написав:Шмыга мог бы рассказать какие стратегии разработаны для увеличения экономической стабильности, куда он планирует инвестировать привлеченные средства?
Или ему лично просто нужны деньги, а уж опосля он решит что с ними делать!))

Ну они обычно инвестируют в теплые отдаленные от Украины места, например Испания :mrgreen: А на уши вам повесят все что угодно, все одно схаваете :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:41

  tigr-uu написав:
  hazanovich_alexey написав:Шмыга мог бы рассказать какие стратегии разработаны для увеличения экономической стабильности, куда он планирует инвестировать привлеченные средства?
Или ему лично просто нужны деньги, а уж опосля он решит что с ними делать!))

Ну они обычно инвестируют в теплые отдаленные от Украины места, например Испания :mrgreen: А на уши вам повесят все что угодно, все одно схаваете :mrgreen:

Патриотизм, последнее прибежище негодяя!
astatempo
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