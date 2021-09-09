Строки кредитування в Україні будуть наближатися до європейських стандартів.
Дивися повний текст Банки хочуть видавати беззаставні кредити на десятиріччя.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 21:31
Банки хочуть видавати беззаставні кредити на десятиріччя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки хочуть видавати беззаставні кредити на десятиріччя.
Додано: Суб 11 вер, 2021 22:04
Re: Банки хочуть видавати беззаставні кредити на десятиріччя
Это про эти 7-летние кредиты идёт речь?
Процентна ставка: 12,99% річних
Максимальний термін: до 84 міс.
Реальна відсоткова ставка становить від 23,2 % до 137,9 % річних і залежитьвід обраних споживачем умов кредитування
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