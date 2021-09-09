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Банки хочуть видавати беззаставні
кредити на десятиріччя

Банки хочуть видавати беззаставні кредити на десятиріччя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:31

Банки хочуть видавати беззаставні кредити на десятиріччя

Пропонуємо до обговорення:
Строки кредитування в Україні будуть наближатися до європейських стандартів.

Дивися повний текст Банки хочуть видавати беззаставні кредити на десятиріччя.
R2
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Закінчується кеш на біткойни…?
dunczyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:04

Re: Банки хочуть видавати беззаставні кредити на десятиріччя

https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... dituvannya

Это про эти 7-летние кредиты идёт речь?
Процентна ставка: 12,99% річних
Максимальний термін: до 84 міс.
Реальна відсоткова ставка становить від 23,2 % до 137,9 % річних і залежитьвід обраних споживачем умов кредитування
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 02:50

Зробіть 3% річних і буде всім радість!!!!!
platinumwrx85
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