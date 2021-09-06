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МВС планує закупити 11 пожежних
літаків Ан-32П (інфографіка)

МВС планує закупити 11 пожежних літаків Ан-32П (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 07:50

МВС планує закупити 11 пожежних літаків Ан-32П (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Міністр внутрішніх справ анонсував створення європейського хаба авіаційної безпеки.

Дивися повний текст МВС планує закупити 11 пожежних літаків Ан-32П (інфографіка).
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