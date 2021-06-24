|
|
Із вересня вся електроенергія має продаватися на біржі —...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 вер, 2021 07:54
Пропонуємо до обговорення:
Із 1 вересня 2021 року всі виробники зобов'язані продавати електроенергію на біржі.
Дивися повний текст Із вересня вся електроенергія має продаватися на біржі — Нацкомісія
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95340
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 07:54
А у нас есть рынок электроэнергии?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор