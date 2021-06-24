Із 1 вересня 2021 року всі виробники зобов'язані продавати електроенергію на біржі.
Дивися повний текст Із вересня вся електроенергія має продаватися на біржі — Нацкомісія.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 07:54
Із вересня вся електроенергія має продаватися на біржі —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із вересня вся електроенергія має продаватися на біржі — Нацкомісія.
Додано: Пон 13 вер, 2021 08:39
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:09
Интересно, какая цена будет на зелёную электроэнергию, если ее будет определять реальный спрос?
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:12
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:51
Вадим Жураковский
С телефона малость и не видно, и непонятно - почём там именно покупают!!! э/э от СЭС и ветряков? Именно конечные покупатели типа производств и горсетей?
Я вижу только среднюю цену 2,5-2,6 за кВт/ч за предыдущий день
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